GUIDONIA – Un monumento dedicato ai Caduti della Polizia di Stato

Martedì 11 novembre la Giunta Comunale di Guidonia Montecelio con la delibera numero 149 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – ha approvato all’unanimità l’installazione di un monumento dedicato ai Caduti della Polizia di Stato.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Nazionale della Polizia di Stato-Sezione di Tivoli, nasce con l’obiettivo di onorare la memoria di tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato che hanno sacrificato la propria vita al servizio della collettività.

L’aiuola di Largo Alberto Sordi sulla quale sorgerà il monumento dedicato ai Caduti della Polizia di Stato

Il monumento sarà collocato in località Bivio di Guidonia, presso Largo Alberto Sordi, su un’area di proprietà comunale individuata e concessa gratuitamente dall’Amministrazione.

Tutte le spese relative alla realizzazione, installazione e manutenzione dell’opera saranno sostenute interamente dall’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, senza alcun onere economico per l’Ente.

“Questo monumento rappresenta un segno concreto di riconoscenza verso chi ha donato la propria vita per garantire la sicurezza dei cittadini. Abbiamo accolto con profondo rispetto questa iniziativa, che rafforza il legame tra la nostra comunità e le Forze dell’Ordine”, dichiara il Sindaco Mauro Lombardo.