TIVOLI – Ritrovato il paziente scomparso dalla clinica

E’ stato ritrovato Luigi O., il 37enne scomparso da 48 ore da una struttura di Tivoli (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Lo annuncia il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV attraverso il quale ieri, mercoledì 12 novembre, i familiari avevano lanciato un appello per il rintraccio.

“Luigi sta bene – si legge in un comunicato pubblicato nel tardo pomeriggio di oggi sulla pagina Facebook ufficiale – e dobbiamo ringraziare pubblicamente Francesca Caforio Tartaglia non solo per la segnalazione, ma per averlo seguito passo passo inseguendo l’autobus sul quale era salito per non perderlo di vista in attesa della volante della Polizia.

I nostri follower sono impagabili!”.

Luigi vive in una clinica di Tivoli e verso le 9 di martedì mattina 11 novembre aveva fatto perdere le tracce.

Ad agosto scorso era accaduto lo stesso.