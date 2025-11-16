Allarme furti in casa lungo la via Tiberina, alla periferia di Fiano Romano.

A segnalarlo sono alcuni utenti sul Gruppo Facebook “Vivere a Fiano Romano”.

Sia ieri, sabato 15, che oggi, domenica 16 novembre, topi d’appartamento sarebbero andati a segno in alcune abitazioni site tra via Bologna e via Torino, zona residenziale a ridosso della via Tiberina.

Nei giorni scorsi le telecamere di videosorveglianza di un’abitazione hanno ripreso due uomini incappucciati che nel cuore della notte si sono avvicinati al cancello, ma si sono immediatamente allontanati alla vista dell’impianto di sicurezza.