ROMA EST – Emporio cinese in fiamme

Vasto incendio nella serata di ieri, sabato 15 novembre, in via Casilina, a Tor Bella Monaca, periferia sud-est di Roma.
Secondo una nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, le fiamme sono divampate verso le ore 19 all’interno di un magazzino al civico 1428/M di proprietà cinese di circa 1000 metri quadrati, in cui erano stipati articoli di vario genere.
Sul posto sono intervenute 9 squadre di pompieri, comprese 5 autobotti, il capo turno e funzionario di guardia.
Nessuna persona è rimasta coinvolta.
Terminate le operazioni di spegnimento si provvederà alla messa in sicurezza dell’area interessata.
Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.