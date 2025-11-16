ROMA EST – Emporio cinese in fiamme

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 16 Novembre 2025

Intervento di 9 squadre dei Vigili del Fuoco

Vasto incendio nella serata di ieri, sabato 15 novembre, in via Casilina, a Tor Bella Monaca, periferia sud-est di Roma.

Secondo una nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, le fiamme sono divampate verso le ore 19 all’interno di un magazzino al civico 1428/M di proprietà cinese di circa 1000 metri quadrati, in cui erano stipati articoli di vario genere.

Sul posto sono intervenute 9 squadre di pompieri, comprese 5 autobotti, il capo turno e funzionario di guardia.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Terminate le operazioni di spegnimento si provvederà alla messa in sicurezza dell’area interessata.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.

