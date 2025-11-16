Era fermo nel cassetto da oltre due anni ed ora viene rispolverato.
E’ il progetto di messa in sicurezza per la realizzazione di un parcheggio pubblico di 38 posti auto in via dello Sport, a Moricone.
Così martedì 28 ottobre con la delibera numero 72 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - la giunta comunale di Moricone guidata dal sindaco Giovanni Battista Pascazi approvato l’aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato nel 2023 da presentare alla Regione Lazio per partecipare al bando pubblicato il 29 luglio scorso per la concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione, l’ampliamento e la riqualificazione di parcheggi urbani.
Il progetto complessivo ammonta a 394.749 euro e 40 centesimi, mentre il costo dell’opera è di 241.500 euro.
A redigerlo è l’Architetto Simona D’Andrea di Moricone alla quale nel 2022 era stato affidato l’incarico per un importo complessivo pari a 16.925 euro.
Il bando regionale prevede come requisito minimo di progettazione ai fini della partecipazione al bando, la presentazione di un progetto approvato almeno al livello di fattibilità tecnico-economica e ai fini della partecipazione viene richiesta la proprietà delle aree o l’avvio delle procedure di acquisizione.
Il Comune ha avviato le procedure per l’acquisizione dell’area stanziando una somma pari a 30 mila euro.