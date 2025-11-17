FONTE NUOVA – Blitz interforze in parchi, piazze e attività commerciali aperte la notte

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 17 Novembre 2025

Polizia, Polizia Locale e Guardia di Finanza in azione: chiuso un negozio per gravi violazioni igienico-sanitarie

Nuova operazione straordinaria di sicurezza integrata e di controllo del territorio disposta dalla Questura di Roma a Fonte Nuova.

Il bilancio è di una attività commerciale chiusa e numerose sanzioni amministrative.

Alcune immagini dell’operazione straordinaria di sicurezza integrata a Fonte Nuova

Secondo una nota del sindaco Umberto Falcioni, l’operazione di sicurezza integrata è stata svolta venerdì sera 14 novembre dagli agenti del Terzo Distretto Fidene-Serpentara della Polizia di Stato in collaborazione con gli agenti della Polizia Locale di Fonte Nuova, i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Guidonia Montecelio, le unità cinofile delle Fiamme Gialle di Fiumicino e il personale ispettivo Igiene e Salute Pubblica della Asl Roma 5.

Agenti e militari hanno effettuato controlli mirati a garantire maggiore sicurezza e contrastare fenomeni di degrado sul territorio.

Durante la notte sono stati registrati i seguenti interventi:
 • Controllo di 22 veicoli con riscontro di diverse infrazioni al Codice della Strada ed emissione dei relativi verbali.
 • Verifica di numerosi spazi pubblici – giardini, piazze e aree sensibili – per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.
 • Identificazione di diversi soggetti, con accompagnamento di una persona presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma per ulteriori accertamenti.
 • Controlli amministrativi su attività commerciali, effettuati congiuntamente alla ASL competente: è stata disposta la chiusura immediata di un esercizio per gravi violazioni igienico-sanitarie e contestate sanzioni amministrative.
“L’impegno dell’amministrazione è chiaro – commenta il sindaco Falcioni nel comunicato stampa – proteggere la comunità, prevenire il degrado, valorizzare gli spazi pubblici e garantire legalità.
Insieme, rendiamo Fonte Nuova sempre più sicura”.
