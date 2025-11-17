FONTE NUOVA – Blitz interforze in parchi, piazze e attività commerciali aperte la notte

Nuova operazione straordinaria di sicurezza integrata e di controllo del territorio disposta dalla Questura di Roma a Fonte Nuova.

Il bilancio è di una attività commerciale chiusa e numerose sanzioni amministrative.

Alcune immagini dell’operazione straordinaria di sicurezza integrata a Fonte Nuova

Secondo una nota del sindaco Umberto Falcioni, l’operazione di sicurezza integrata è stata svolta venerdì sera 14 novembre dagli agenti del Terzo Distretto Fidene-Serpentara della Polizia di Stato in collaborazione con gli agenti della Polizia Locale di Fonte Nuova, i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Guidonia Montecelio, le unità cinofile delle Fiamme Gialle di Fiumicino e il personale ispettivo Igiene e Salute Pubblica della Asl Roma 5.

Agenti e militari hanno effettuato controlli mirati a garantire maggiore sicurezza e contrastare fenomeni di degrado sul territorio.