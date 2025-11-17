GUIDONIA – Gara di somiglianza cani-padroni: vince la solidarietà

Eventi, Tiburno Quotidiano / 17 Novembre 2025

Incasso devoluto per l’acquisto di una sedia a rotelle sportiva per disabili

E’ stata un successo la Gara amatoriale di Agility e Somiglianza cane-padrone tenutasi ieri, domenica 16 novembre, presso il Centro cinofilo “Lilla Onlus” di via delle Molette a Guidonia.

Organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale “Stella Polare Onlus” di Mentana e dall’Associazione Culturale di volontari cinofili “Lilla Onlus” di Pichini, la manifestazione era finalizzata a sostenere il progetto “Invictus” per l’acquisto di una sedia a rotelle sportiva per Diversamente Abili del territorio desiderosi di praticare attività.

Ieri sono stati 23 i cani iscritti alla gara e l’incasso è stato interamente devoluto alla onlus “Stella Polare” di Mentana per completare il pagamento della sedia a 3 ruote.

Alla manifestazione sono intervenuti la consigliera regionale Micol Grasselli, il presidente del Consiglio comunale di Guidonia Montecelio Erick D’Alisa, rappresentanti dell’Associazione Rangers d’Italia guidata dal Presidente Antonio Lotierzo.

Condividi l'articolo:
LEGGI ANCHE  PALOMBARA SABINA - Scontro frontale in via della Neve, la vittima è Roberto Blasetti

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 