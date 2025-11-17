GUIDONIA – Sporco e infiltrazioni nelle aule, biblioteca senza riscaldamento: sos dalla scuola di Villalba

Dai Consiglieri comunali di Forza Italia di Guidonia Montecelio Alfonso Masini, Francesca Valeri e Arianna Cacioni riceviamo e pubblichiamo:
I consiglieri comunali di Forza Italia Alfonso Masini, Francesca Valeri e Arianna Cacioni
“Sporco e polvere, la biblioteca senza riscaldamento, il giardino dell’infanzia in completo abbandono, aule con infiltrazioni d’acqua, l’anfiteatro esterno in stato d’incuria.
Alcune fotografie scattate dai consiglieri comunali nella scuola di via Palermo a Villalba
L’esito della visita che abbiamo svolto presso il plesso di via Palermo dell’Istituto Manzi a Villalba.
La segnalazioni di numerosi genitori, infatti, e la serie di pec mandate dalla direzione scolastica per denunciare la situazione, rimaste purtroppo senza esito da parte degli uffici del comune, ci hanno spinto ad un sopralluogo per prendere visione di persona dello stato dei luoghi.
Tutte le emergenze constate sono confluite in una nota che abbiamo già predisposto, indirizzata ai competenti assessori della Giunta Lombardo.
Speriamo che il nostro intervento sia utile a smuovere lo stato di un’amministrazione che ha dimenticato perfino l’ordinaria manutenzione”.