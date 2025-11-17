GUIDONIA – Boxe, Aurora e Michela Campionesse italiane Under 15

Fino a un anno fa una era appassionata della danza e l’altra del karate.

Ma quando per la prima volta hanno infilato i guantoni e sono salite sul ring, hanno sentito che il loro futuro era la nobile arte.

Aurora Pizzi, 13enne di Setteville di Guidonia, e Michela Iacomi, 14 anni di Villalba di Guidonia

Si chiamano Aurora Pizzi, 13enne di Setteville di Guidonia, e Michela Iacomi, 14 anni di Villalba di Guidonia, e sono due atlete della “Gym Boxe Setteville Nord” del maestro Giuseppe Fiori.

Aurora e Michela hanno conquistato entrambe la medaglia d’oro nelle rispettive categorie ai Campionati Italiani Under 15, evento indetto dalla Federazione Pugilistica Italiana e organizzato dalla Pugilistica Rosetana che si è svolto da giovedì 13 a ieri, domenica 16 novembre, presso il Villaggio Lido d’Abruzzo a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo.

Dopo 4 giorni di incontri, nelle rispettive finalissime Michela Iacomi si è imposta nei 57 chilogrammi contro Adele Piazza, mentre Aurora Pizzi nei 48 chili ha battuto Maryka Geloso.

Aurora e Michela si sono conosciute un anno fa in palestra e da allora sono diventate molto amiche.

D’altronde, le due adolescenti trascorrono dal lunedì al venerdì tutti i pomeriggi insieme ad allenarsi duramente facendo conciliare il tempo per lo sport con quello da dedicare allo studio, Aurora al programma di terza media all’Istituto comprensivo “Giuseppe Garibaldi” di Setteville, Michela al programma del primo superiore a Tivoli.

Aurora Pizzi di Setteville di Guidonia ha un passato sportivo nel karate e Michela Iacomi nella danza.

Eppure lo scorso mese di ottobre all’esordio sul ring si sono aggiudicate il primo titolo, laureandosi Campionesse della Fase regionale dei Campionati italiani under 15 maschile e femminile, manifestazione organizzata da “Ssd Boxe The Champion”, “Asd Audax Cisterna” e “Asd Boxe Sabaudia” col patrocinio della Federazione Pugilistica Italiana e del Comitato Regionale Lazio del Coni, tenutasi sabato 4 ottobre e ieri, domenica 5 ottobre, Centro sportivo “The Champion” di Sermoneta in provincia di Latina (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).