GUIDONIA – Protezione Civile sotto sfratto, cercasi sede per i “Vvaa”

A Guidonia Montecelio rischia di restare senza sede l’associazione “Volontari Valle Aniene Associati”, il gruppo di Protezione civile fondato nel 1992 da Costanzo Di Paolo, il pioniere del volontariato nell’hinterland tiburtino scomparso lo scorso 30 marzo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Da giugno scorso la proprietà dei capannoni di via Lago dei Tartari, al Bivio di Guidonia, ha richiesto la riconsegna delle chiavi all’attuale Presidente dell’associazione “Volontari Valle Aniene Associati”, Serena Di Paolo, figlia del compianto fondatore.

Si tratta di capannoni in cui i “Vvaa”, dopo i primi 8 anni presso la Torre Civica di Palazzo Matteotti, hanno sede dal 2000 in comodato d’uso gratuito e che ora devono restituire alla legittima proprietaria.

La Presidente Serena Di Paolo ha rappresentato la situazione sia al sindaco del Comune di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo, sia a Marco Innocenzi, sindaco del Comune di Tivoli col quale l’associazione “Volontari Valle Aniene Associati” è convenzionata.