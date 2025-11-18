TIVOLI – “Pezzi Unici”, mercatino di solidarietà per sostenere il progetto “Mani in Rete”

Torna la seconda edizione del mercatino della solidarietà “Pezzi Unici”, iniziativa promossa da “Cuori in Bancarella” ODV col patrocinio dell’amministrazione comunale di Tivoli

L’evento si svolgerà sabato 22 e domenica 23 Novembre 2025 presso le Scuderie Estensi in Tivoli e quest’anno ha lo scopo di raccogliere fondi da destinare a progetti di inclusione a favore dei ragazzi e delle famiglie delle associazioni aderenti al progetto di Mani in Rete, una rete spontanea di associazioni che oggi raccoglie circa 25 realtà associative del territorio impegnate in ambiti diversi del sociale: disabilità, tutela dei minori, violenza di genere, supporto alla fragilità.

“Abbiamo bisogno del vostro aiuto: partecipando, non solo potrete trovare oggetti unici e speciali, ma contribuirete a sostenere una causa importante.

I prodotti saranno disponibili a offerta libera”, è l’appello degli organizzatori che a novembre del 2024 ottennero una grande partecipazione di pubblico.

Per coloro che fossero interessati a contribuire alla raccolta dei beni, è possibile donare vestiti e scarpe nuove, giocattoli, libri, giochi da tavolo, piccoli elettrodomestici funzionanti, oggetti per la casa, bigiotteria.

L’importante è che siano “nuovi” e possibilmente raggruppati per tipologia di prodotto.

Quando e dove donare?

Punto di raccolta a Tivoli sono le Scuderie Estensi nei giorni seguenti: 17, 18, 19 novembre 2025 dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

Perché donare?

“Chi dona semina sorrisi e raccoglie gratitudine – concludono le donne di “Cuori in Bancarella” ODV – Grazie di cuore per il vostro sostegno”.