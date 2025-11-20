GUIDONIA – Villaggio di Natale 2025, Forza Italia accende il faro sull’appalto da 70 mila euro

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Villaggio di Natale 2025, assegnata l’organizzazione a “La Mia Eventi”, dai consiglieri comunali di Forza Italia di Guidonia Montecelio, Alfonso Masini, Arianna Cacioni, Francesca Valeri, e dal Segretario Politico cittadino Valerio Massini, riceviamo e pubblichiamo:

“Nella giornata odierna, con nota indirizzata al Sindaco Mauro Lombardo ai dirigenti Aldo Cerroni e Paolo Rossi e all’Assessore Michele Venturiello, il Gruppo Consigliare di Forza Italia di Guidonia Montecelio, nelle persone del Capogruppo Masini e delle colleghe di gruppo Cacioni e Valeri, a fronte delle recenti informazioni recepite dalla stampa locale, ha chiesto delucidazioni e documenti, relativi al procedimento che ha portato alla assegnazione e alla realizzazione oltre allo stanziamento di somme del c.d. “Villaggio di Natale nel Parco” .

Il Gruppo Consigliare di Forza Italia, ha deciso, pertanto, d’intesa con Segretario Politico Valerio Massini, di presentare formale accesso agli atti del procedimento, rilasciando, a margine, la seguente dichiarazione: “Il nostro obiettivo, in aderenza al ruolo di opposizione di Forza Italia ed, in linea con l’azione di controllo che dovrebbe animare qualsiasi consigliere comunale, è quello di verificare che i 70.000,00 euro di risorse pubbliche siano stati impegnati, correttamente, secondo i criteri di terzietà, economicità, trasparenza e buon andamento che ogni Amministrazione Pubblica dovrebbe tenere”.

“Certo, a fronte delle notizie emerse dalla stampa, sin d’ora – aggiungono i Consiglieri di Forza Italia – manifestiamo dubbi circa l’assegnazione dell’appalto, fatto questo che crea opacità, politico-amministrative, riguardanti tanto l’agire del Dirigente che ha emesso la determina, quanto sotto il profilo politico, quello del neo Assessore Venturiello a fronte della loro consolidata esperienza amministrativa”.

“Proprio per tali ultime ragioni – concludono i Consiglieri – abbiamo chiesto accesso agli atti amministrativi onde dissipare dubbi circa la correttezza dell’iter amministrativo di assegnazione e di impiego di 70.000,00 euro di risorse pubbliche, ribadendo come Forza Italia continuerà a vigilare, animata dal consueto senso di serietà e responsabilità, affinché, ogni scelta amministrativa sia chiara motivata e rispettosa della norme”.