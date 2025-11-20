TIVOLI – Scontro in via Maremmana inferiore, due feriti

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 20 novembre, in via Maremmana inferiore, a Villa Adriana.

Il bilancio è di due feriti e due vetture danneggiate.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale di Tivoli, l’incidente è avvenuto verso le ore 17,30 all’intersezione con lo svincolo di accesso al casello autostradale.

O. H., un cittadino tunisino di 24 anni residente a Grosseto con regolare permesso di soggiorno, al volante di una Fiat Panda proveniente dalla via Tiburtina, stava effettuando una manovra di svolta a sinistra verso l’autostrada.

Nello stesso momento da via Polense sopraggiungeva una Fiat Panda condotta da S. S., una 50enne italiana residente a Castel Madama.

Per cause in corso di accertamento le due utilitarie si sono scontrate fronte-lateralmente.

Sul posto due ambulanze del 118 che hanno trasportato i due conducenti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli, dove sono stati triagiati con codice azzurro.

Gli agenti della Polizia Locale di Tivoli hanno effettuato i rilievi per la ricostruzione esatta della dinamica e accertato che i due veicoli erano in regola con assicurazione e revisione.

Tuttavia a seguito dell’impatto entrambe le Fiat Panda sono risultate non marcianti e per questo trasportate presso un deposito giudiziario.