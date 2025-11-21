MONTELIBRETTI - Si accende la magia: Mercatini di Natale il 7 e 8 dicembre

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: a Montelibretti sta per tornare la magia del Natale.

L’amministrazione comunale è pronta a inaugurare uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, tra atmosfere scintillanti, profumi tipici delle feste e piccoli incanti che accompagneranno l’ingresso nel periodo più suggestivo dell’inverno.

Pur mantenendo ancora il massimo riserbo sul programma completo, il Comune ha già diffuso due date fondamentali da segnare in agenda. Il 7 dicembre a Montelibretti. L’8 dicembre a Borgo Santa Maria, frazione di Montelibretti.

Due giornate dedicate all’atmosfera natalizia, con allestimenti luminosi, iniziative per famiglie e momenti pensati per sorprendere grandi e piccoli.

«Non possiamo ancora svelare tutto, ma stiamo preparando qualcosa che saprà emozionare», fanno sapere dal Comune.

L’appuntamento è quindi fissato: 7 e 8 dicembre, Montelibretti e Borgo Santa Maria si vestiranno di luce, pronti a regalare al pubblico la magia del Natale.