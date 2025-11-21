TIVOLI – “Per un capello”, quattro giorni di moda e tendenze alle Scuderie Estensi

Alle Scuderie Estensi di Tivoli venerdì 28 novembre, sabato 29, domenica 30 e lunedì primo dicembre torna “Per un capello”, terza edizione di una manifestazione di moda nel corso della quale professionisti, parrucchieri, estetiste daranno prova delle loro abilità dispensando consigli sulle nuove tendenze 2026.

Organizzato da Cristina Cappuccini con la collaborazione di Lidia Tufano, responsabile degli Infioratori di Tivoli e la partecipazione di Simona De Luca e Angelo Franchi, l’evento è firmato da “Linea 2000” e “FH” col patrocinio del Comune di Tivoli.

L’evento è pensato per intrattenere grandi e piccini.

Durante la 4 giorni si terrà la mostra fotografica di Alberto Proli con gli scorci più suggestivi di Tivoli.

Alla manifestazione partecipano le Associazioni “Maestri Infioratori di Tivoli”, “ColtiviAmolaVita”, “Associazione Culturale Città di Tivoli”, “L’Allegra Compagnia per un sorriso in più”, “HBI” e “Luca Ranieri & The Pollinators”.

Si inizia venerdì 28 alle ore 10 con l’apertura degli stand e la consulenza sul benessere dei capelli.

Alle ore 16 pop corn per tutti. A seguire, sessioni di DND “Breaking Krono” per ragazzi e adulti con mini set di dadi omaggio. Torneo amichevole di Pokemon Pocket con premio. Alle 19 il live di “Luca Ranieri & The Pollinators”.

Sabato 29 alle ore 10 l’apertura degli stand.

Alle 16,30 aperitivo offerto da “Sunny Bar”.

Alle 16,45 i saluti istituzionali. A seguire, alle ore 17, concerto musicale “Voci dal cuore”.

Alle ore 18 la degustazione con “Fa n’po come te pare”.

Alle 18,30 lo spettacolo teatrale con “L’Allegra Compagnia per un sorriso in più”.

Domenica 30 novembre alle ore 10 l’apertura degli stand.

A seguire, la preparazione live dei modelli e delle modelle a cura di Veronica Colle, Rosa Falcone e Alessia Tedesco.

Alle 16,30 la degustazione poké da Poké moon.

Alle 16,45 i saluti istituzionali.

Alle 17,30 la tradizionale sfilata “Modautunno 2025” con intrattenimemto musicale di Ida Maria Recati. Alle 19 pizza per tutti offerta da “La Buca di Sant’Antonio”.

Lunedì primo dicembre alle ore 10 l’apertura degli stand. Alle ore 11 la presentazione del video AI: “Nuovo kit ricostruzione capelli” by Frankhair e consegna degli attestati di partecipazione.