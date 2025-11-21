TIVOLI – Giornata Mondiale dei Poveri, il Vescovo porta a pranzo 140 indigenti

Domenica 16 novembre 2025 la Diocesi di Tivoli e di Palestrina ha celebrato la IX Giornata Mondiale dei Poveri nella tenuta dell’agriturismo “I Casali di San Pastore” a Gallicano, con la partecipazione di circa 140 persone provenienti da entrambe le diocesi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Alle ore 11,30, Monsignor Mauro Parmeggiani, Vescovo di Tivoli e di Palestrina, ha celebrato la Santa Messa nella grande cappella interna dell’agriturismo.

«Questa giornata – ha sottolineato il Vescovo nell’omelia – è una concreta risposta all’impegno di dare Dio, a chi considerando povero, abbia soltanto bisogno di cibo, di vestiti e di qualche bolletta pagata…» ma tutti dobbiamo sentirci dei poveri che arricchiscono solo avendo e portando Cristo nel cuore, nostra speranza. La celebrazione, vissuta in un clima di semplicità e familiarità, ha toccato i cuori dei presenti, aiutati nella preghiera anche grazie i canti eseguiti dal Coro della Parrocchia di Olevano Romano.

Al termine della Messa, insieme agli operatori delle Caritas diocesane di Tivoli e di Palestrina, il Vescovo ha pranzato con i poveri nella grande sala preparata con delle lunghe tavolate.

Ad ogni invitato è stato consegnato un biglietto di ringraziamento da parte del Vescovo e donata una confezione di cioccolatini.

Gesti semplici ma che sono stati accolti come una carezza che ha scaldato il cuore di piccoli e grandi e che hanno trasmesso la gioia e il calore dello stare insieme, l’uno accanto all’altro per condividere, come fa ogni famiglia, il pasto della domenica.

E così è trascorso il tempo, tra canti, chiacchiere e risate, la musica e l’allegria hanno fatto tutto il resto.