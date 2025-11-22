TORRITA TIBERINA – Incendio nella Casa di Riposo, morta una 87enne

Tragedia in una casa di riposo a Torrita Tiberina.

Il bilancio è di un’anziana morta e di altre 4 persone intossicate in ospedale.

Secondo una nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il fatto è avvenuto verso le ore 22 di ieri sera, venerdì 21 novembre all’interno della Casa di Riposo “La Dimora Tiberina” in Piazza Matteotti, dove risiedevano 16 persone anziane.

Sul posto sono intervenute le Squadre di Montelibretti, Campagnano e Poggio Mirteto con al seguito una Autobotte, l’Autoscala, il Carro Autoprotettori, il Funzionario di Guardia, il Capo Turno Provinciale e la Squadra di Polizia Giudiziaria.

I pompieri giunti sul posto hanno soccorso immediatamente le persone che si trovavano presso la struttura, affidandole ai sanitari del 118: 4 sono state trasportate in ospedale, per dei controlli a causa dell’inalazione di fumi, mentre una donna di 87 anni era deceduta all’interno della propria stanza al primo piano.

Al termine dell’intervento, con lo spegnimento da parte dei Vigili dell’incendio e della messa in sicurezza della struttura, l’edificio è stato posto sotto sequestro.

Sul posto le Forze dell’Ordine.