VALMONTONE – Tentato furto al bar-tabacchi, ladro catturato nel bosco

I Carabinieri delle Stazione di Valmontone, coadiuvati da quelli dell’Aliquota Radiomobile di Colleferro e dalle Stazioni di Artena e Labico, hanno arrestato per tentato furto aggravato in concorso un 50enne di Valmontone, già noto alle forze dell’ordine.

Secondo un comunicato del Comando provinciale dell’Arma, la scorsa notte, a Valmontone, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Colleferro, su segnalazione di furto in atto giunta al 112, sono intervenuti tempestivamente presso l’esercizio commerciale, dove al loro arrivo, hanno notato due persone fuggire in una zona impervia e boschiva, posta ad un dislivello di alcune decine di metri dalla strada.

L’ispezione dei militari ha consentito di rinvenire alcuni arnesi da scasso e riscontrare segni di effrazione della finestra posta sul retro dell’attività.

Le immediate e ininterrotte ricerche sono proseguite senza sosta in sinergia con i Carabinieri delle Stazioni di Labico, Artena e Valmontone, i quali con l’ausilio di un visore notturno sono riusciti a localizzare uno dei due soggetti all’interno della zona boschiva.

Successivamente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Colleferro che grazie all’impiego di una gru con braccio estensibile, ha permesso ai militari di calarsi nella boscaglia e arrestare il 50enne.

Il complice, nel corso delle procedure di recupero, è riuscito invece a far perdere le proprie tracce ed è tuttora ricercato. I militari stanno anche acquisendo i filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona interessata dall’evento.

Per il 50enne è scattato l’arresto in flagranza ed al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto con rito direttissimo.

Questa mattina il Tribunale di Velletri ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo gli arresti domiciliari in attesa di processo.