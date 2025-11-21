Il Comune di Tivoli avvia controlli accurati di alcuni alberi potenzialmente pericolosi.

Lo stabilisce la determina numero 3349 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA– firmata ieri, giovedì 20 novembre, dal dirigente all’Ambiente Matteo Neri.

Con l’atto viene affidato l’incarico di aggiornamento delle analisi e valutazione delle condizioni fisiovegetative, fitosanitarie e di stabilità di piante ad alto fusto di proprietà pubblica nel territorio al Dottore Forestale Ivano Sferrazza di Roma per un corrispettivo pari a 1.840 euro e 80 centesimi.

Dalla determina emerge che i controlli accurati da parte di una figura competente in materia si sono resi necessari a causa delle particolari e avverse condizioni meteo-climatiche per fronteggiare tale potenziale situazione di pericolo.

Il Dottore Forestale Ivano Sferrazza dovrà evidenziare l’effettiva condizione delle piante, acquisendo una valutazione tecnica, in merito alle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità di piante ad alto fusto.