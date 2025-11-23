Agiscono quasi sempre in coppia, corporatura esile, armati di arnesi da scasso, ed entrano in azione nel tardo pomeriggio, incuranti dell’eventuale presenza in casa dei proprietari.

I ladri ripresi da una telecamera di videosorveglianza durante un tentato furto

E’ il profilo dei ladri che da settimane tengono sotto scacco le abitazioni lungo la via Tiberina, alla periferia di Fiano Romano, tra via Bologna, via Torino, via Tevere, via di san Lorenzo e via di Pratalata (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

A segnalarlo sono alcuni utenti sul Gruppo Facebook “Vivere a Fiano Romano”.

L’ultimo tentato furto segnalato risale a venerdì pomeriggio 21 novembre.

Le tracce del tentato furto in un appartamento di via del Tevere

Verso le ore 18 due giovani hanno tentato di penetrare in un appartamento di via del Tevere: i malviventi hanno prima tagliato la grata di protezione di una finestra, quindi forato il vetro.

Tuttavia non sono riusciti a fare irruzione nell’abitazione probabilmente disturbati dall’arrivo dei proprietari.

Mercoledì 19 novembre verso le ore 18.45 i ladri sono stati sorpresi dalla proprietaria di un villino in via di Pratalata Strada Prima, sempre alla periferia di Fiano, mentre scavalcavano la recinzione.

“Erano tre, magrolini e non parlavano italiano – è la testimonianza del proprietario sul Gruppo Facebook “Vivere a Fiano Romano” – Uno aveva una felpa grigia.

Stavamo tutti a casa, tutte le luci accese, tre macchine parcheggiate.

Io stavo uscendo per andare in palestra.

Una situazione assurda”.

Stando sempre alle testimonianze degli abitanti sul Gruppo Facebook “Vivere a Fiano Romano”, la raffica di furti è iniziata già da martedì 11 novembre.

Le telecamere di videosorveglianza di un’abitazione avevano ripreso due uomini incappucciati che nel cuore della notte si erano avvicinati al cancello, ma si erano immediatamente allontanati alla vista dell’impianto di sicurezza.

Sabato 15 e domenica 16 novembre, topi d’appartamento sarebbero andati a segno in alcune abitazioni site tra via Bologna e via Torino, zona residenziale a ridosso della via Tiberina.

L’allarme furti continua.