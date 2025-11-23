Ha sfidato atleti più grandi senza timore, conquistando il podio più alto.

Federico Ciammella, 14enne atleta della “ASD Tibur Coni Lotta” di Tivoli Terme

Così Federico Ciammella, 14enne di Villanova di Guidonia, atleta della “ASD Tibur Coni Lotta” di Tivoli Terme, ha vinto la Coppa Italia di Lotta Stile Libero Under 17, manifestazione tenutasi ieri, sabato 22 novembre, al PalaMacchia di Livorno.

Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del calendario nazionale, organizzato in occasione del trofeo Mario Cerrai dal Gruppo Lottatori Livornesi con il supporto della Fijlkam e del Comitato Regionale Toscana, che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia.

Una giornata molto intensa di lotta, con i migliori della disciplina che hanno cercato il podio nazionale.

Federico Ciammella si è imposto nella categoria 48 chilogrammi vincendo tre incontri prima di disputare e aggiudicarsi la finale meritatamente.

Il giovane campione, 14 anni da compiere il prossimo 30 novembre, studia al Liceo Scientifico “Lazzaro Spallanzani” di Tivoli ed è figlio d’arte: in passato il genitore, Andrea Ciammella, ha conquistato vari titoli nella Lotta sotto la supervisione dei Maestri Mimmo Giuffrida e di Ennio Fracassi, mentre oggi – insieme a Donatello Fracassi e Salvatore Giunta – fa parte dell’equipe di allenatori della “ASD Tibur Coni Lotta” guidata dalla neo presidente Fabiola Lancia.

“Siamo tutti orgogliosi dei progressi e dei risultati ottenuti da Federico Ciammella”, commenta la presidente.

Alla gara di Coppa Italia di Lotta Stile Libero tenutasi ieri a Livorno hanno partecipato altri tre atleti della “ASD Tibur Coni Lotta”: Guido Devoti e Francesco De Luca, usciti dalla gara dopo aver perso il primo incontro, e Valerio Transulti, vittorioso nel primo incontro ma battuto nel secondo.