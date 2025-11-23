TIVOLI – Villaggio di Natale allestito e smontato, il giallo s’infittisce: l’atto di aggiudicazione sparito dal sito

Secondo quanto riportato dal giornale Tiburno, la ditta che stava in questi giorni installando la pista di pattinaggio, improvvisamente, ha interrotto i lavori e riportato via il materiale.

Abbiamo appena presentato un’interrogazione urgente in cui chiediamo quale procedura sia stata seguita e perché si sia arrivati ad iniziare l’allestimento per poi smontare tutto.