TIVOLI – Villaggio di Natale allestito e smontato, il giallo s’infittisce: l’atto di aggiudicazione sparito dal sito

In riferimento all’articolo TIVOLI – Villaggio di Natale, appalto affidato a Martin Avaro. Anzi, no: giallo in piazza Garibaldi, dai consiglieri comunali del Gruppo “Una Nuova Storia” Francesca Chimenti, Damiano Leonardi ed Adele Porcari riceviamo e pubblichiamo:
“PISTA DI PATTINAGGIO e VILLAGGIO DI NATALE.
Secondo quanto riportato dal giornale Tiburno, la ditta che stava in questi giorni installando la pista di pattinaggio, improvvisamente, ha interrotto i lavori e riportato via il materiale.
Le operazioni di smontaggio del Villaggio di Natale in piazza Garibaldi a Tivoli (Foto di Alberto Proli)
Abbiamo appena presentato un’interrogazione urgente in cui chiediamo quale procedura sia stata seguita e perché si sia arrivati ad iniziare l’allestimento per poi smontare tutto.
Contestualmente abbiamo depositato un accesso agli atti immediato per sapere cosa contenga la determina 3145 del 4 novembre il cui titolo parla di “esito della procedura” e di “affidamento”.
L’assessora alle Attività Produttive del Comune di Tivoli Clizia Lauri
L’imprenditore Martin Avaro, amministratore e socio di maggioranza di “Italica Solution srl” (Foto d’archivio di Tiburno)
Questo perché nell’intervista a Tiburno tv, l’assessora Clizia Lauri parla di “procedura in corso” mentre, dal titolo della determina, sembrerebbe già essere tutto concluso, pur se dalla sezione Amministrazione Trasparente del Comune non siamo riusciti a recuperarne il contenuto.
Ci preoccupa che l’Assessora durante l’intervista chieda al giornalista, che sta facendo solo il suo lavoro, se è un poliziotto o un finanziere.
Purtroppo nel tipico stile che la destra adotta ormai verso la stampa.
La stessa Assessora che, nell’ultimo Consiglio comunale, pur se presente in Comune, non è neanche intervenuta sulla mozione relativa alla richiesta di un protocollo d’intesa con Villa Adriana.
Come se il turismo non sia un tema che la riguardi.
In tutto questo il Sindaco Innocenzi continua con un pericoloso equilibrismo politico, tenendo in piedi una Giunta con diversi assessori non solo plasticamente privi delle necessarie competenze ma anche piuttosto impalpabili e inconcludenti.
Se il prezzo di questa approssimazione lo pagasse la maggioranza non sarebbe un problema.
Peccato che, alla fine, a pagare siano sempre i cittadini di Tivoli”.
