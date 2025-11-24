MONTELIBRETTI – “Blues Pacifico”, il nuovo singolo del rapper Metrica

E’ uscito venerdì 21 Novembre 2025 su tutti i digital stores “Blues Pacifico” il nuovo singolo del rapper Metrica; la produzione musicale è stata curata da Leonardo Angelucci e il brano è distribuito e promosso da Free Club Factory.
Il rapper Metrica insieme al musicista Leonardo Angelucci anche lui di Montelibretti
Il singolo è parte di un concept album che prenderà, un brano alla volta, e che verrà raccolto e pubblicato durante il 2026.
Sopra e sotto, alcune immagini del rapper sabino
In “Blues pacifico ” Metrica racconta il lato più umano del percorso artistico: le cadute, i sogni, la famiglia, e quella voglia di riscatto che brucia sotto la pelle.
È un blues moderno e intimo, dove la voce si intreccia a immagini quotidiane e riflessioni profonde. Un invito a vivere con leggerezza anche dentro le tempeste, a trovare la calma nel proprio oceano interiore.
La biografia di “Metrica”
Si chiama Luca Fattinnanzi, ha 32 anni, fa l’operaio e da sempre ama la musica.
Metrica è un rapper e cantautore di Montelibretti, la cui carriera artistica ha inizio da giovanissimo con il gruppo Liriche Periferiche. La sua musica affonda le radici nel panorama rap italiano, ma si distingue per la sua flessibilità artistica. Non ha uno stile definito e trae ispirazione da ciò che lo circonda, passando con disinvoltura dalla trap al drum’n’bass, dal reggae al classico pezzo d’amore pop, pur mantenendo sempre la sua autenticità.
Durante il suo percorso, ha avuto l’opportunità di aprire i concerti di artisti di spicco come Sfera Ebbasta, Piotta, Flaminio Maphia e Coez, calcando importanti palchi e consolidando la sua presenza nella scena hip hop.
Ha inoltre ricevuto il prestigioso Premio della Critica per il miglior testo per due volte, durante eventi tenutisi all’Auditorium Parco della Musica di Roma.
Il suo album d’esordio è stato interamente prodotto da Juli, con mix e master a cura di Mene The Artikhaze.
Questa collaborazione ha dato vita a un progetto che mette in luce la sua versatilità e il suo talento, offrendo un’esperienza sonora curata nei minimi dettagli.
continua a evolversi, con l’obiettivo di portare la sua musica a un pubblico sempre più vasto, mantenendo salda la sua identità artistica e la passione che, sin da piccolo, lo ha spinto a iniziare questo percorso.
Testo del brano – Blues Pacifico di Metrica
Intro
Whisky
Non ne bevo tanto
Fuori barcollando
Rischi
Mi arrivano random
Sto fuori ogni tanto (x2)
In un blu pacifico
In un blu pacifico
In un blu pacifico
In un blues pacifico
Strofa:
Vedo gli altri riuscire
Fanno tutti già parte del gioco
Io continuo a fallire
Mi hai promesso che giocherò dopo
Basta che gioco
Voglio stare sul palco sai, troverò un modo
e non basta un diluvio di fango ci nuoto, no che non spegni il mio fuoco ehy!
Sai cos’è un vis a vis?
È un armadio nel mio dialetto
E ci ho messo uno scheletro dentro
Davanti lo specchio lo vedo meglio
Mi fa le linguacce
Con la bocca fa mille pernacchie
Gli occhi neri scavati dal fumo serale
Non sanno nemmeno piangere.
Ritornello:
E me la Vivo così
Voglio sentire il brivido
Scappo lontano da qui
Voglio sentirmi libero In un blu pacifico
In un blues pacifico (x2)
Strofa:
Ciao mamma
Faccio il bravo stanotte, ritorno all’alba
Il cuore che ancora mi balla
I muscoli in palla
E tu invece c’hai l’aria stanca
Mi chiudo in stanza
Credo che un giorno ti faranno santa
Poi mi dici di andare a dormire
Che sveglio i vicini perché il cane abbaia
Ora rilassati su quel divano in salone il tuo film preferito l’ho messo
Alzo il volume fa troppo rumore
Poi mi dici di fare silenzio
Siamo in attesa di un’occasione
Ce la faremo te l’ho promesso
Come nel film di Checco Zalone.
A ma! preparati per il successo
Ritornello:
E me la Vivo così
Voglio sentire il brivido
Scappo lontano da qui
Voglio sentirmi libero In un blu pacifico
In un blues pacifico (x2)
