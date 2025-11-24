MONTELIBRETTI – “Blues Pacifico”, il nuovo singolo del rapper Metrica

E’ uscito venerdì 21 Novembre 2025 su tutti i digital stores “Blues Pacifico” il nuovo singolo del rapper Metrica; la produzione musicale è stata curata da Leonardo Angelucci e il brano è distribuito e promosso da Free Club Factory.

Il rapper Metrica insieme al musicista Leonardo Angelucci anche lui di Montelibretti

Il singolo è parte di un concept album che prenderà, un brano alla volta, e che verrà raccolto e pubblicato durante il 2026.

Sopra e sotto, alcune immagini del rapper sabino

In “Blues pacifico ” Metrica racconta il lato più umano del percorso artistico: le cadute, i sogni, la famiglia, e quella voglia di riscatto che brucia sotto la pelle.

È un blues moderno e intimo, dove la voce si intreccia a immagini quotidiane e riflessioni profonde. Un invito a vivere con leggerezza anche dentro le tempeste, a trovare la calma nel proprio oceano interiore.

La biografia di “Metrica”

Si chiama Luca Fattinnanzi, ha 32 anni, fa l’operaio e da sempre ama la musica.

Metrica è un rapper e cantautore di Montelibretti, la cui carriera artistica ha inizio da giovanissimo con il gruppo Liriche Periferiche. La sua musica affonda le radici nel panorama rap italiano, ma si distingue per la sua flessibilità artistica. Non ha uno stile definito e trae ispirazione da ciò che lo circonda, passando con disinvoltura dalla trap al drum’n’bass, dal reggae al classico pezzo d’amore pop, pur mantenendo sempre la sua autenticità.

Durante il suo percorso, ha avuto l’opportunità di aprire i concerti di artisti di spicco come Sfera Ebbasta, Piotta, Flaminio Maphia e Coez, calcando importanti palchi e consolidando la sua presenza nella scena hip hop.

Ha inoltre ricevuto il prestigioso Premio della Critica per il miglior testo per due volte, durante eventi tenutisi all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Il suo album d’esordio è stato interamente prodotto da Juli, con mix e master a cura di Mene The Artikhaze.

Questa collaborazione ha dato vita a un progetto che mette in luce la sua versatilità e il suo talento, offrendo un’esperienza sonora curata nei minimi dettagli.

continua a evolversi, con l’obiettivo di portare la sua musica a un pubblico sempre più vasto, mantenendo salda la sua identità artistica e la passione che, sin da piccolo, lo ha spinto a iniziare questo percorso.

Testo del brano – Blues Pacifico di Metrica

Intro

Whisky

Non ne bevo tanto

Fuori barcollando

Rischi

Mi arrivano random

Sto fuori ogni tanto (x2)

In un blu pacifico

In un blu pacifico

In un blu pacifico

In un blues pacifico

Strofa:

Vedo gli altri riuscire

Fanno tutti già parte del gioco

Io continuo a fallire

Mi hai promesso che giocherò dopo

Basta che gioco

Voglio stare sul palco sai, troverò un modo

e non basta un diluvio di fango ci nuoto, no che non spegni il mio fuoco ehy!

Sai cos’è un vis a vis?

È un armadio nel mio dialetto

E ci ho messo uno scheletro dentro

Davanti lo specchio lo vedo meglio

Mi fa le linguacce

Con la bocca fa mille pernacchie

Gli occhi neri scavati dal fumo serale

Non sanno nemmeno piangere.

Ritornello:

E me la Vivo così

Voglio sentire il brivido

Scappo lontano da qui

Voglio sentirmi libero In un blu pacifico

In un blues pacifico (x2)

Strofa:

Ciao mamma

Faccio il bravo stanotte, ritorno all’alba

Il cuore che ancora mi balla

I muscoli in palla

E tu invece c’hai l’aria stanca

Mi chiudo in stanza

Credo che un giorno ti faranno santa

Poi mi dici di andare a dormire

Che sveglio i vicini perché il cane abbaia

Ora rilassati su quel divano in salone il tuo film preferito l’ho messo

Alzo il volume fa troppo rumore

Poi mi dici di fare silenzio

Siamo in attesa di un’occasione

Ce la faremo te l’ho promesso

Come nel film di Checco Zalone.

A ma! preparati per il successo

Ritornello:

E me la Vivo così

Voglio sentire il brivido

Scappo lontano da qui

Voglio sentirmi libero In un blu pacifico

In un blues pacifico (x2)

