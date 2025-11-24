TIVOLI – Villaggio di Natale affidato a Martin Avaro: ecco il documento ufficiale

Ora è ufficiale.

Il 4 novembre scorso il Comune di Tivoli aveva affidato la realizzazione delle iniziative a Piazza Garibaldi in occasione delle festività natalizie alla “Italica Solution srl” di Roma, la società che fa capo all’imprenditore Martin Avaro, ex politico tiburtino di Forza Nuova e Alternativa Sociale, oggi considerato “vicino” a Fratelli d’Italia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Lo stabilisce la determina numero 3145 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata dal dirigente alle Attività Produttive Riccardo Rapalli.

Le operazioni di smontaggio del Villaggio di Natale in piazza Garibaldi a Tivoli (Foto di Alberto Proli)

Dall’atto emerge che il progetto presentato il 22 ottobre da Martin Avaro è risultato più congeniale all’avviso di indagine conoscitiva – CLICCA E LEGGI L’AVVISO - per manifestazione di interesse bandito dall’amministrazione rispetto alla proposta protocollata il 24 ottobre da un’altra ditta specializzata.

Come già anticipato dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il progetto della “Italica Solution srl” era denominato “Christmas in Town” e dal 28 novembre al 6 gennaio 2026 in piazza Garibaldi avrebbe animato le festività natalizie di Tivoli.

Si trattava del tradizionale Villaggio di Natale, con pista di pattinaggio sul ghiaccio e almeno 10 postazioni, 3 metri di larghezza per 2 di profondità, adibite alla vendita di prodotti gastronomici e artigianali locali e nazionali tipici natalizi.

Tuttavia il progetto presentato dalla “Italica Solution srl” di Roma non si farà.

Sabato 22 novembre, la società che fa capo all’imprenditore Martin Avaro ha infatti portato via le attrezzature scaricate in piazza Garibaldi nei giorni precedenti.

Contattato telefonicamente dal quotidiano Tiburno.Tv, sabato 22 novembre l’imprenditore ha annunciato che non tornerà sui suoi passi: “Io sono una persona che quando dice una cosa è quella”.

Nella stessa giornata di sabato l’assessora alle Attività Produttive Clizia Lauri aveva addirittura smentito l’assegnazione dell’appalto del Villaggio di Natale.

Resta ancora un paio di quesiti insoluti.

Per quale motivo Martin Avaro ha rinunciato all’organizzazione dell’evento natalizio a Tivoli?

Ma soprattutto, perché l’imprenditore e l’assessora non spiegano cosa è accaduto dietro le quinte?