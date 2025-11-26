TIVOLI – Bagni, rubato il distributore automatico di palline con sorpresa: l’incasso non c’era

Furti, furti e ancora furti.

Gli assalti notturni ai danni delle attività commerciali di Bagni di Tivoli proseguono senza sosta.

Parrucchiere, centro estetico, mini market e non solo.

Lunedì scorso 24 novembre nel mirino è finito il Bar “Al Monumento”, storico locale sito al civico 222 di via Tiburtina, davanti allo stabilimento delle Terme di Roma.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, i ladri hanno agito alle 6 del mattino, quando il sole non era ancora sorto, ma il locale era già aperto.

Obiettivo dei ladri, il distributore automatico di pallina con sorpresa per bambini installato accanto alla porta d’ingresso del locale.

“Abbiamo avvertito un tonfo sordo – racconta al quotidiano on line Tiburno.Tv la titolare che non ha sporto denuncia – Siamo usciti all’esterno e abbiamo visto due uomini caricare il distributore a bordo di una auto nera a 4 porte fuggita in direzione Roma.

Erano due ventenni con la barba lunga e cappellini da baseball con la visiera calati sul viso.

Tuttavia all’interno hanno trovato soltanto le palline con sorpresa perché domenica, il giorno prima, avevamo svuotato l’incasso”.