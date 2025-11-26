MONTEROTONDO – Le pazienti picchiano medici e infermieri: caos al pronto soccorso

Due aggressioni da parte di pazienti ai danni dei sanitari negli ultimi 5 giorni.

Accade al pronto soccorso dell’ospedale “Santissimo Gonfalone” di Monterotondo.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, l’ultimo episodio di violenza è avvenuto oggi pomeriggio, mercoledì 26 novembre.

Verso le ore 16 una trentenne italiana nota come paziente psichiatrica ha dato improvvisamente in escandescenza contro l’infermiera addetta al Triage, afferrandola al collo e tirandole i capelli.

Pare che in soccorso della sanitaria sia intervenuto un medico di turno al quale la paziente avrebbe rifilato un calcio al basso ventre.

Fatto sta che soltanto con la collaborazione di 4 operatori è stato possibile gestire la paziente senza ulteriori conseguenze.

Stessa scena al pronto soccorso di Monterotondo era avvenuta lo scorso venerdì sera 21 novembre.

Anche in quel caso una paziente in cura presso il Serd aveva prima malmenato una infermiera, poi si era avventata su un infermiere sputandogli in faccia.