VALMONTONE – Rubano profumi all’Outlet usando il jammer: presi 3 georgiani

Nell’ambito di un dispositivo areale di prevenzione e contrasto ai reati predatori, predisposto dal Comando Provinciale Roma, i Carabinieri delle Stazioni di Valmontone e di Artena hanno arrestato tre cittadini georgiani per furto aggravato di profumi all’interno una nota attività dell’Outlet di Valmontone.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dell’Arma, i Carabinieri nel corso di un servizio congiunto eseguito all’interno dell’Outlet, grazie alla collaborazione con il personale specializzato della vigilanza del centro commerciale, hanno individuato e fermato tre persone, un 37enne, un 34enne e un 25enne, tutti di origini georgiane, all’uscita di una nota attività commerciale e trovate in possesso di profumi rubati dal valore complessivo di circa 800 euro.

Nei confronti dei tre georgiani è scattato l’arresto in flagranza per l’accusa di furto aggravato in concorso.

La merce recuperata è stata poi restituita mentre è stato sequestrato un dispositivo jammer, disturbatore di frequenze, utilizzato dagli indagati per impedire il funzionamento del sistema antitaccheggio.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Stazione in attesa del rito direttissimo.

Questa mattina il Tribunale di Velletri ha convalidato gli arresti rinviando il processo a carico di tutti e tre gli indagati che, in considerazione dello stato del procedimento e dei termini a difesa richiesti dai loro legali, devono ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.