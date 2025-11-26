Picchia e rapina la fidanzata: preso con oltre due chili di droga tra hashish e cocaina

I carabinieri lo cercavano per aver picchiato e rapinato la fidanzata insieme ad un amico. Quando lo hanno rintracciato, è stato insieme a due “compari” in possesso di oltre due chili di droga .

Così i Carabinieri della Compagnia di Velletri hanno arrestato un 20enne e due coetanei, due per l’aggressione e la rapina oltre che per la detenzione ai fini di spaccio della sostanza stupefacente, il terzo invece soltanto per la detenzione di droga destinata alla vendita.

La droga sequestrata dai carabinieri

Secondo un comunicato del Comando provinciale dell’Arma, la scorsa sera, una 20enne ha richiesto l’intervento dei Carabinieri dichiarando di essere stata aggredita e rapinata dal compagno.

A seguito della chiamata al 112, i Carabinieri della Compagnia di Velletri sono intervenuti ed hanno raggiunto rapidamente il luogo indicato congiuntamente al personale sanitario del 118.

I medici hanno immediatamente verificato le condizioni di salute della giovane, al contempo i militari hanno raccolto le prime informazioni utili all’individuazione dei presunti aggressori.

Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, le ricerche si sono concentrate nel vicino comune di Genzano di Roma, dove i militari sono riusciti ad individuare i due giovani, in compagnia di un altro coetaneo.

A seguito delle perquisizioni personali, veicolari e domiciliari, i militari hanno rinvenuto e sequestravano oltre 2 kg di hashish suddivisi in numerosi “panetti”, circa 33 grammi di cocaina e la somma contante di 1980 euro, ritenuta provento dell’illecita attività, nonché materiale idoneo al confezionamento della sostanza stupefacente.

I 3 giovani, tutti di età compresa tra i 19 e i 21 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri, due per l’aggressione e la rapina alla 20enne, oltre che per la detenzione ai fini di spaccio della sostanza stupefacente, il terzo invece dovrà rispondere per la sola detenzione di droga destinata allo spaccio.

Al termine delle attività i tre sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Velletri.