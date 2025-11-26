GUIDONIA – Sicurezza stradale, dossi davanti alla stazione, alle scuole e ai supermercati

Il Comune di Guidonia Montecelio è pronto a realizzare 3 attraversamenti pedonali rialzati in asfalto per la sicurezza stradale degli utenti deboli della strada.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 43 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata ieri, martedì 25 novembre, dal Comandante della Polizia Locale Paolo Rossi.

Con l’atto vengono individuati i punti in cui installare i dossi.

Uno al civico 162 di via della Pietrara meglio nota come “Camionabile”, all’altezza del supermercato Crai, nella nuova zona residenziale di Guidonia.

Un secondo attraversamento è previsto all’altezza del civico 75 di via Carlo Todini, nel quartiere di Setteville, davanti all’ingresso dell’Istituto comprensivo “Giuseppe Garibaldi”.

Il terzo dosso sarà realizzato all’intersezione tra piazza Francesco Baracca e via Augusto Bordin, davanti all’entrata della stazione ferroviaria di Guidonia.

Nell’ordinanza viene sottolineato che i passaggi pedonali rialzati hanno l’obiettivo di favorire l’attraversamento dei pedoni e di rallentare la velocità dei veicoli, nell’interesse della sicurezza stradale, della vivibilità e di altri interessi pubblici.

Accanto agli attraversamenti pedonali rialzati verrà installata la segnaletica verticale di segnalazione di velocità a 30 Km/h.