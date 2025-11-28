𝑵𝒆𝒘𝒔: il Montiano 2021 di @famigliacotarella è stato inserito nella classifica Top 100 di WineSpectator; Francesco De Sanctis è il nuovo presidente del Movimento Turismo Vino Lazio; l’acqua può essere trasformata in vino da uvetta essiccata.
Daniele Caroselli sommelier di @winego_shop ci racconta il #metodoclassico di @cantinefina
𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊: sabato 29 novembre Sparkle Day di Cucina & Vini Rivista; domenica 30 novembre Life of Wine Hotel Villa Pamphili; 4 dicembre vernissage con i vini di Castel De Paolis presso @fairlegals; domenica 7 dicembre BWF 2025 Bollicine Wine Fest a Villa Piccolomini, Masterclass la Disfida FranciaVSItalia. @tgwine