TIVOLI - Casale sgomberato: cani e gatti messi in salvo da volontari e Asl

Quando hanno fatto accesso all’interno dell’area, sul terreno erano sparse un paio di carcasse di cani e gatti morti.

In un angolo, intirizzita dal freddo, scodinzolava una meticcia di volpino.

In un altro 4 gatti passeggiavano paciosi.

A metterli in salvo assicurandogli un futuro sicuro è stata la rete istituzionale che ha visto coinvolti volontari, funzionari del Servizio Veterinario della Asl Roma 5 e rappresentanti delle forze dell’ordine.

E’ il bilancio dello sgombero di un casale occupato nelle campagne di Tivoli avvenuto ieri, giovedì 27 novembre.

L’immobile, ubicato lungo la strada provinciale per Marcellina, è stato liberato da cose e persone e sigillato per impedire nuove invasioni illegittime, come disposto dall’ordinanza emessa dal Comune di Tivoli.

Degli animali si occuperanno le guardie zoofile volontarie dell’associazione “Accademia Kronos Valle dell’Aniene”.

La simil-volpina affidata in custodia ai volontari dell’Associazione Kronos Valle Aniene

La Asl Roma 5 ha infatti affidato alla Onlus presieduta da Antonello Livi, incaricato del sindaco di Tivoli al benessere degli animali, la custodia della simil-volpina e la possibilità di istituire nell’area adiacente al casale liberato una piccola colonia felina riconosciuta dal Servizio Veterinario per i 4 gatti rinvenuti ieri.

“L’intervento di sgombero si prospettava estremamente delicato e di difficile soluzione per la presenza di animali – spiega Antonello Livi – La situazione era davvero complicata: lasciare i gatti soli non accuditi, isolati e senza cibo e, come da procedura, provvedere a portare il cane presso il Canile Sanitario.

L’unica alterativa possibile era quella di auspicare un intervento alternativo, atto a garantire la tutela ed il benessere di poveri animali presenti su quell’area”.

“Grazie al dialogo costruttivo tra le Istituzioni, alla fattiva collaborazione del servizio Asl Veterinario Roma 5 e in particolare alla disponibilità costante del Dottor Rodolfo Compagnucci – aggiunge Livi – è stata adottata la soluzione migliore, anche se la più difficile, per garantire il benessere degli animali presenti sul posto.

La nostra associazione ha avuto in custodia la cagnolina da parte del Servizio Veterinario, per cui ci prenderemo cura di lei e ci occuperemo delle spese veterinarie e del mantenimento, in accordo con il titolare dell’area occupata abusivamente in vista di una successiva adozione.

Le abbiamo evitato il canile che sembrava essere la soluzione più ovvia e immediata ma che comporta sofferenze e stress non indifferente all’animale”.

“Riguardo ai gatti abituati a vivere liberi – prosegue Antonello Livi – si è pervenuti alla decisione di istituire una piccola colonia felina riconosciuta dalla Asl veterinaria con allestimento di cucce e distributori automatici di acqua e cibo, sotto la supervisione della nostra Associazione Kronos evitando loro la cattura e la relativa detenzione in altro posto, un’operazione contro natura.

Spostare i gatti che vivono in libertà dal loro habitat è vietato dalla legge italiana, sia nazionale che regionale, poiché sono protetti.

Questa soluzione è stata possibile grazie alla motivazione e al cuore delle persone coinvolte, alla sensibilità degli attori necessari.

Non si può che plaudire al positivo esito di tale iniziativa frutto di costruttiva collaborazione tra enti e privati senza altro fine che quello del benessere degli animali.

Tutto ciò alimenta concretamente la speranza in un futuro migliore dove non prevalgano personalismi e disinteresse verso gli animali.

Ci auguriamo che in divenire siano queste le risposte migliori, possa questo esempio essere da modello per affrontare nuove sfide che purtroppo si pongono davanti senza scoraggiarsi perché con l’impegno, la conoscenza, la competenza, la motivazione giusta, le soluzioni possono arrivare.

Estendiamo il ringraziamento a tutte le forze di polizia, Arma dei Carabinieri, Carabinieri Forestali, Polizia Locale di Tivoli, inclusi i servizi veterinari.

Sul nostro territorio si è creata un’ottima sinergia finalizzata sempre a garantire – quando possibile – il benessere dei nostri amici a 4 zampe; grazie ai nostri volontari sul territorio che con impegno e dedizione hanno portato in questi anni la nostra Associazione Valle dell’Aniene a guadagnarsi credibilità, rispetto nei confronti delle istituzioni presenti sul territorio.

Un ringraziamento sentito a tutti coloro che hanno portato avanti questa impresa credendoci fino in fondo”.