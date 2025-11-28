SUBIACO – Sull’auto rubata applica la targa di un’altra vettura: ricettatore condannato

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 28 Novembre 2025

Il Tribunale di Tivoli ha assolto il 66enne italiano per il possesso di due camion oggetto di furto

Quando i carabinieri gli piombarono nel deposito trovarono due furgoni e un’auto rubati.

Tuttavia in un caso è risultato colpevole e in un altro innocente.

Per questo mercoledì 26 novembre il Tribunale di Tivoli ha condannato in primo grado M. S., un 66enne italiano residente a Subiaco, a un anno e 9 mesi di reclusione e 459 euro di multa per riciclaggio di una vettura.

Il Collegio presieduto da Laura Di Girolamo – a latere i giudici Sergio Umbriano e Mattero Petrolati – ha inoltre assolto l’imputato perché il fatto non costituisce reato dalla stessa accusa per due furgoni.

La vicenda risale al 19 dicembre 2012.

Quel giorno i carabinieri della compagnia di Subiaco arrestarono l’uomo per ricettazione e riciclaggio.

LEGGI ANCHE  TIVOLI - Marco Di Nicolò eletto Segretario della Federazione del Psi della Valle dell'Aniene

Nel suo terreno i militari ritrovarono due camion, un Iveco Daily rubato ad Anzio e un OM 5010 con il numero di telaio abraso e contraffatto.

Durante la perquisizione dell’abitazione dell’uomo gli investigatori trovarono chiavi di auto, oltre ad un deposito di pezzi di ricambio di vetture, di diverse marche, tra cui anche dei cerchioni e una Volkswagen Golf, risultata rubata ad un 77 di Perugia, alla quale M. S. aveva applicato una targa diversa da quella originale.

Per il riciclaggio l’imputato è stato condannato dal Tribunale di Tivoli anche al pagamento delle spese processuali. Assoluzione piena per il possesso dei due autocarri.

Le motivazioni della sentenza saranno depositate tra 90 giorni.

Condividi l'articolo:

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 