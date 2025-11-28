GUIDONIA – Furto con l’auto-ariete: messa in sicurezza la cabina elettrica demolita dai ladri

E’ stata messa in sicurezza la cabina elettrica dell’impianto semaforico di via Tiburtina demolita dai ladri durante l’assalto con un furgone ariete messo a segno all’alba di ieri, giovedì 27 novembre, ai danni del “Bar Cavallino Rosso” all’angolo tra piazza della Repubblica e via Tiburtina, a Villalba di Guidonia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’area in cui era installata la cabina elettrica demolita dai ladri è stata transennata

La segnalazione di una residente a Villalba di Guidonia alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv ha sortito l’effetto desiderato (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

O almeno in parte.

Gli operai hanno infatti rimosso cavi elettrici scoperti, pannelli di plastica divelti e parti di carrozzeria di auto lasciati sul marciapiedi, installando delle transenne.

Una foto del semaforo fuori uso e della cabina elettrica demolita

“Il semaforo è ancora fuori uso – evidenzia la lettrice – Senza di esso il tratto in questione della via Tiburtina è rettilineo e pericoloso anche per la presenza della fermata del bus.

Quando verrà rimesso in funzione l’impianto?”.