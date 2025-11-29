GUIDONIA – Camminata solidale per la Festa della Madonna di Loreto

È stata organizzata la prima edizione della Festa della Madonna di Loreto, patrona degli aviatori e di Guidonia Montecelio che si celebra il 10 dicembre.
L’edizione è promossa dall’Associazione Pulsar – In Omnia Lux, con la collaborazione della Parrocchia di Santa Maria di Loreto, del Centro Bocciofilo, dell’Unione Tifosi, di Telephoto, Camminata Metabolica, Didisport, Roma Club Guidonia e del Playground Alcyone.
La manifestazione è patrocinata dal Comune di Guidonia Montecelio.
La Festa verrà inaugurata sabato 6 dicembre con la Camminata Solidale, un evento a scopo benefico grazie al quale verrà acquistato un defibrillatore da installare nel parco di Pichini.
A tutti i partecipanti verrà omaggiata una maglietta celebrativa e una bottiglietta d’acqua.
Il ritrovo per i partecipanti è alle ore 9 di sabato 6 dicembre davanti alla chiesa di Santa Maria di Loreto.
L’iscrizione è di 10 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini.
E’ gradita la prenotazione anticipata presso: Telephoto, Didisport, Cipriani e Circolo Bocciofilo.