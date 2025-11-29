CASTEL MADAMA – Si insediano i baby consiglieri del sindaco

Mercoledì 26 novembre, presso l’Aula Consiliare del Comune di Castel Madama, si è svolta la cerimonia di insediamento dei nuovi membri del Consiglio delle Bambine e dei Bambini, alunni di quarta elementare sorteggiati lo scorso 6 novembre nell’ambito di un importante progetto di partecipazione civica e di ascolto delle giovani generazioni ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ).

I bambini neo eletti sono stati accompagnati e invitati a sedersi in Aula Consiliare dai ragazzi di quinta elementare, che stanno per concludere il loro mandato.

La Presidente del Consiglio Comunale, Luisa Troìa, ha aperto la cerimonia con emozione e grande orgoglio, ricordando come il lavoro svolto in questi anni stia portando risultati significativi e soddisfazioni per l’intera comunità.

Ha sottolineato quanto questo progetto stia crescendo grazie all’entusiasmo dei bambini e alla collaborazione tra facilitatori, insegnanti, Dirigente Scolastico e famiglie, protagonisti di un percorso che valorizza le idee dei più piccoli e le trasforma in azioni concrete per il bene del paese.

La Presidente ha quindi passato la parola al Sindaco Michele Nonni , che si è rivolto ai giovani consiglieri con un intervento carico di responsabilità e fiducia:

«Cari consiglieri, il ruolo che assumete oggi è prezioso per tutta la nostra comunità – ha detto il primo cittadino – Per me è un onore avervi qui e poter ascoltare le vostre idee, che nel corso degli anni abbiamo cercato di realizzare.

Stiamo portando avanti insieme progetti preziosi, come “A scuola ci andiamo da soli”: l’obiettivo è semplice ma importantissimo: permettervi di raggiungere la scuola in autonomia e sicurezza.

Perché quando una città è costruita a misura di bambino, diventa automaticamente una città migliore per tutti».

La cerimonia è proseguita con la nomina ufficiale dei nuovi consiglieri.

Con visibile emozione, il Sindaco ha consegnato personalmente a ciascun bambino la maglietta e l’attestato di “Consigliere del Sindaco”, simboli del loro impegno e della responsabilità che da oggi assumono.

Un momento intenso e significativo, che ha confermato quanto sia importante offrire ai più giovani strumenti e spazi per partecipare attivamente alla vita del nostro paese.

L’amministrazione comunale di Castel Madama rivolge un ringraziamento speciale al prezioso impegno del consigliere comunale Valeria D’Urbano e Giuseppe Mancini, facilitatori del progetto.