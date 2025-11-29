Stamane, sabato 29 novembre alle 8:00, sarà ripristinato l’accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santissimo Gonfalone di Monterotondo da via Roberto Faravelli, 27.

Lo annuncia la Asl Roma 5 a conclusione dei lavori di completa ristrutturazione e potenziamento della struttura a causa dei quali a marzo scorso era stata modificata la viabilità con accesso da Viale Bruno Buozzi.

L’intervento di ristrutturazione e potenziamento del Pronto Soccorso è stato finanziato con 5 milioni: previsti lavori per ottimizzare i flussi di lavoro e ridurre i tempi di attesa per i pazienti, ma soprattutto l’ammodernamento del parco tecnologico con l’acquisto di nuove apparecchiature per Tac e radiografie, strumenti essenziali per una diagnosi rapida e precisa.

“Un risultato importante, che amplia i servizi del nostro Pronto soccorso, migliora l’estetica e la funzionalità della morgue e ha consentito il potenziamento di strumentazione e macchinari ospedalieri”, ha commentato il sindaco di Monterotondo Riccardo Varone.