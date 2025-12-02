CAPRANICA PRENESTINA – Mostre e concerti, sarà un Natale ricco di eventi

Come ogni anno nel periodo Natalizio la Chiesa della Maddalena a Capranica Prenestina impreziosisce il suo programma con numerose iniziative culturali-religiose.

Si partirà con la V Edizione della mostra “Luci Nel Buio” dall’8 Dicembre all’11 Gennaio, articolata nei seguenti vernissage: il primo presso il Tempio della Maddalena – Capranica Prenestina, per proseguire il 21 Dicembre alla Fondazione Pierluigi e concludere al Borgo Pio Art Gallery.

I Vernissage avranno luogo tutti alle 17.30.

Gli artisti in mostra saranno: Avena Federico, Betancourt Miguel, Carpino Maria, D’Arpino Giampaolo, Del Papa Stefania, Elis, Filippi Barbara, Fornasin Nelvis, Giovanni Daniela, Mariani Paolo, Plutino Pietro, Raso Giovanni, Reposati Roberto, Ricci Paolo, Schaffer Alexandra, Tarufo Sabrina. l’intrattenimento musicale sarà a cura del Maestro Roberto Proietti In arte Menestrello e della Maestra Gaia Codispoti.

Il giorno di Santo Stefano alle ore 17.30. Il fulcro della Kermesse sarà rappresentato dal tradizionale Concerto D’Organo presso la Cappella Musicale del Tempio della Maddalena diretto dal grande organista Andrea Panfili per le musiche di Domenico Zippoli, Giovanni Furno, Baldassare Galuppi, Johann Sebastian Bach.

Lunedì 29 Dicembre alle 18.30, l’Orchestra Artemus chiuderà la rassegna con il tradizionale Concerto di Capodanno Diretto da Alfonso Todisco- per le musiche di A. Vivaldi, D. Scarlatti, A. Corelli W. A. Mozart, J. Strauss.

A far da cornice all’intera rassegna i presepi Tradizionali ed Artistici realizzati da Angarano Lina.

Anche quest’anno le iniziative interamente volute da Don Davide Martinelli, si inseriscono in quel contesto religioso-culturale-inclusivo filo rosso della sua attività pastorale.