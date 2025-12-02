FIANO ROMANO – Tre nuovi superstore in via Variante Tiberina

Il Comune di Fiano Romano dà il via libera ad un nuovo insediamento commerciale.

Lo stabilisce la determina numero 305 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata venerdì 28 novembre dal dirigente comunale all’Urbanistica Giancarlo Curcio.

Con l’atto viene dichiarata la conclusione positiva della conferenza di servizi per l’approvazione ai soli fini paesaggistici del Progetto di realizzazione di un insediamento commerciale in Via Variante Tiberina presentato dalla “Man Buildings Srl”, in qualità di promissaria acquirente dei terreni.

La Soprintendenza Archeologia e la Direzione Regionale Urbanistica hanno infatti espresso parere favorevole con prescrizioni ricadendo il progetto in Zona F7 – Servizi Privati in un’area con un’estensione complessiva di 42.614 metri quadrati sottoposta al vincolo paesaggistico, ubicata a monte del raccordo Fiano Romano – Passo Corese, in prossimità dell’Autostrada A1.

Il progetto prevede l’insediamento di 3 edifici privati con destinazione commerciale e direzionale per un totale di 8109 metri quadrati.

Nel dettaglio il Fabbricato A misurerà 3.206,97 metri quadrati, di cui al piano terra 3.001,32 e i restanti 206,65 metri al primo piano.

Il Fabbricato B sarà di 1.805,90 metri quadrati: 300,30 al piano terra, 304,39 al piano primo, oltre ad corpo B2 di 1.201,20 metri quadrati.

Infine il Fabbricato C misurerà 3.096,10 metri quadrati.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di alcune opere di urbanizzazione, come la nuova strada di connessione tra Via Variante Tiberina e Via Torino, della superfice complessiva di 2.015 metri quadrati con sezione di 7 metri lineari tra carreggiata, marciapiedi e banchine.

Il nuovo insediamento commerciale sarà dotato di parcheggi con pavimentazione drenante con betonelle della superficie di 551 metri quadrati, di alberi autoctoni (lecci, allori, prunus, frassini) che verranno piantumati lungo i versanti e nelle aree di parcheggio, ma soprattutto di una area verde attrezzata grande 16.018 metri quadrati – più di un ettaro e mezzo – destinata a pic-nic, fitness e giochi.