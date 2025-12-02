TIVOLI – Inaugurato il parco dedicato a Paolo Carosi

Stamane, martedì 2 dicembre, è stato inaugurato a Villa Adriana il Parco Paolo Carosi, già Parco dell’Adrianella.

L’area verde è dedicata allo storico calciatore e allenatore tiburtino che ha onorato la maglia biancoceleste sia in campo che in panchina.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi, l’assessore Gianfranco Osimani e il dirigente comunale ai Lavori pubblici Tullio Lucci.

Uno scorcio del Parco Paolo Carosi a Villa Adriana

“Pochi giorni dopo la riapertura del Parco Begozzi un’altra buona notizia per la Città, che riscopre luoghi dove poter stare insieme e divertirsi – ha detto il sindaco in una nota stampa – Gli spazi pubblici sono fondamentali, in particolar modo durante la nostra formazione: è qui che possiamo fare amicizie, attività fisica e goderci del tempo all’aria aperta.

Sono felice che, insieme ai Cittadini presenti, abbiano partecipato anche studenti della Scuola dell’Infanzia “Adrianella” di Tivoli IV e di Tivoli Forma – Rosmini. I giovani saranno i principali fruitori di questo parco e siamo sicuri che sapranno goderselo, apprendendo i valori positivi che Paoli Carosi seguì da calciatore e che trasmise da allenatore”.