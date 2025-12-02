TIVOLI – Arci, via dei Larici invasa dal fango: il PD chiede l’intervento immediato del Sindaco 

In riferimento all’articolo TIVOLI – Nubifragio notturno, strada invasa dal fango: residenti intrappolati, dal Partito Democratico di Tivoli riceviamo e pubblichiamo:

“Esprimiamo una forte preoccupazione per le gravissime condizioni di degrado in cui versa la rete viaria della zona Arci, in particolare via dei Larici, dove la situazione oggi , dopo la pioggia di ieri si configura come una emergenza di sicurezza pubblica e accessibilità.

L’attuale stato della strada è la diretta conseguenza di un abbandono amministrativo pluriennale e, più recentemente, di lavori di scavo autorizzati dall’Amministrazione comunale che sono stati eseguiti senza il rispetto delle corrette procedure di ripristino, distruggendo completamente il manto stradale che già si presentava in pessime condizioni.

Le segnalazioni ricevute dai cittadini sono allarmanti:

a seguito delle recenti piogge, i solchi stradali non adeguatamente ricoperti si sono riaperti, provocando l’intrappolamento di un automezzo privato , creando un pericolo costante, ulteriormente aggravato dalla totale assenza di illuminazione e di segnaletica idonea.

Inoltre , la situazione ha raggiunto un punto critico che compromette l’accesso ai servizi essenziali.

Parte dei residenti del quartiere Arci sono di fatto difficilmente raggiungibili da mezzi di soccorso come ambulanze o da vettori preposti all’approvvigionamento di gas liquido per il riscaldamento o altre necessità primarie.

Non è ammissibile che in una città civile intere zone siano isolate e che la sicurezza dei residenti sia messa in pericolo a causa della superficialità nella gestione di autorizzazioni e controlli sui lavori pubblici.

Il diritto alla mobilità e alla sicurezza non è negoziabile.

Il Partito Democratico ricorda inoltre che già nei mesi scorsi era stata richiesta una commissione viabilità sul posto, svolta in primavera, durante la quale si era preso atto in maniera chiara e inequivocabile del grave stato di degrado della strada.

Nonostante ciò, nulla è stato fatto.

Abbiamo più volte sollecitato l’Amministrazione, presentato emendamenti e richieste formali di intervento, ma senza ottenere risposte adeguate.

Oggi, con i recenti lavori eseguiti senza un corretto ripristino, ciò che era un’urgenza si è trasformato in una vera e propria emergenza, rendendo concreto il rischio che intere famiglie restino isolate all’interno di un’area ormai ridotta a un disastro.

Chiediamo quindi al Sindaco un intervento immediato, efficace e non più rinviabile, affinché venga ripristinata la normale percorrenza della strada e garantita la sicurezza di tutti i cittadini della zona Arci”.