ROCCAGIOVINE – Un centro sportivo immerso nella natura

Sono ufficialmente iniziati a Roccagiovine i lavori finanziati dal PNRR – PUI Sport per la riqualificazione dell’area oggi occupata da un campo da calcio inagibile, situata a pochi passi dal centro abitato.

L’intervento finanziato con 571.825 euro e 70 centesimi punta a restituire alla cittadinanza uno spazio moderno, accessibile e pienamente integrato nel contesto naturale del territorio.

I lavori sono realizzati dalla “Riva Giardini Srl” di Lurago d’ Erba in provincia di Como, alla quale la Città Metropolitana di Roma Capitale ha aggiudicato l’appalto per 360.794,26 euro.

Il progetto prevede la realizzazione di un centro sportivo polivalente immerso nella natura, pensato per promuovere benessere, inclusione e attività ludico-sportive per persone di tutte le età e abilità.

L’area rinascerà attraverso un insieme armonico di spazi dedicati allo sport, alla mobilità dolce e alla socialità.

Un impianto moderno, sostenibile e inclusivo

Nell’area oggi occupata dal vecchio campo da calcio in erba, ormai inutilizzabile, sorgeranno:

• Un campo da calcio a 5 in erba sintetica

• Un’area fitness all’aperto, dotata di attrezzature accessibili anche ai portatori di handicap

• Una pista di pump track per le bici, progettata in piena continuità con il paesaggio e collegata alla rete dei sentieri del Parco Regionale dei Monti Lucretili

La nuova pista rappresenta un tassello strategico per la promozione delle attività di ciclocross e del turismo attivo, valorizzando il patrimonio naturalistico del parco.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema dell’accessibilità: rampe per il superamento dei dislivelli, percorsi sicuri e l’adeguamento degli spogliatoi garantiranno la fruibilità dell’intero complesso anche alle persone con disabilità.

Gli spogliatoi verranno inoltre riqualificati con interventi sugli impianti e l’installazione di pannelli fotovoltaici, per migliorarne l’efficienza energetica.

Il centro sportivo diventerà un punto di riferimento non solo per l’attività sportiva, ma anche per la vita sociale e culturale del paese. Camminamenti, piccole aree attrezzate e zone di sosta renderanno l’area un luogo ideale per passeggiate, momenti di incontro e iniziative comunitarie, rafforzando il ruolo dello sport come elemento di coesione.

All’apertura ufficiale del cantiere erano presenti Pierluigi Sanna, Vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Alessia Pieretti, Consigliera metropolitana, e Marco Bernardi, Sindaco di Roccagiovine.

Nel suo intervento, il Vicesindaco Pierluigi Sanna ha sottolineato l’importanza dell’investimento:

“Un aspetto rilevante dell’opportunità data dal PNRR è quello che ha consentito, per volontà del Sindaco Gualtieri e di tutti i consiglieri, di superare il concetto centro–periferia, dando non solo alle periferie romane ma anche ai comuni più piccoli le stesse possibilità – ha detto Sanna – Abbiamo finanziato tutti i progetti presentati, riorganizzando i nostri uffici per garantire supporto tecnico e amministrativo in ogni fase.

Anche qui a Roccagiovine realizzeremo presto un impianto che coniuga pratica sportiva, turismo sostenibile e qualità della vita, grazie anche all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’accessibilità per tutti”.

La Consigliera Alessia Pieretti ha evidenziato la valenza multidisciplinare dell’intervento:

“La multidisciplinarità è un elemento distintivo di questo progetto: la pista di mountain bike rappresenta un valore aggiunto per il turismo attivo e sostenibile nei nostri territori.

Efficientamento energetico, qualità della vita e promozione del territorio sono i principi che hanno guidato ogni scelta progettuale e che ci hanno permesso di realizzare investimenti straordinari del PNRR anche in comuni che, altrimenti, avrebbero avuto difficoltà a sviluppare infrastrutture di questa portata”.