Su proposta dell’assessora alle Politiche educative Isabella Bronzino, la Giunta Comunale di Monterotondo ha approvato l’atto di indirizzo per l’assegnazione dei Voucher Asili Nido 2025, grazie al Fondo Speciale per l’Equità del Livello dei Servizi (FELS).

L’obiettivo è sostenere le famiglie residenti con bambini e bambine dai 3 ai 36 mesi che hanno frequentato nel 2025 asili nido privati autorizzati, anche fuori dal Comune.

Le risorse disponibili ammontano a 43.243 euro complessivi.

Il contributo di ogni voucher non potrà superare l’importo massimo di 1.500 euro per bambino/a, calcolato in base all’ISEE, con percentuali dal 100% al 20% e sarà compatibile con altri contributi (es. Bonus INPS). Il periodo rimborsabile è compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.

A breve sarà pubblicato l’avviso con modalità e scadenze per presentare domanda.

La misura, insieme all’aumento di capienza di 14 posti dell’Asilo Nido “L’Aquilone” per l’anno educativo 2025/26, consentirà un ulteriore aiuto concreto alle famiglie per favorire l’accesso ai servizi educativi della prima infanzia.