TIVOLI - Spaccio all’ombra del Municipio, presi con tre etti e mezzo di cocaina e hashish

Uno custodiva la droga in casa.

Gli altri due confezionavano le dosi da vendere agli assuntori.

Così ieri pomeriggio, venerdì 5 dicembre, gli agenti del Commissariato di Tivoli hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due uomini e una donna, tutti italiani di circa 50 anni, e sequestrato complessivamente tre etti e mezzo di droga tra cocaina e hashish.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, da giorni gli investigatori della Squadra Anticrimine del Commissariato tiburtino avevano notato i movimenti sospetti di una coppia di 50enni che da Roma si era recentemente trasferita nel Centro storico della Città dell’Arte prendendo in affitto un monolocale nei pressi del Palazzo San Bernardino, sede del Comune di Tivoli.

In particolare i poliziotti avevano notato da un paio di settimane un via vai di persone nel monolocale della coppia, mentre in alcuni casi era la donna ad uscire di casa per incontrare persone note al Commissariato come assuntori di sostanze stupefacenti.

Dopo aver effettuato diversi riscontri ieri pomeriggio gli agenti hanno fermato la donna in strada ed è stata trovata in possesso di numerose dosi di cocaina.

A quel punto è scattata la perquisizione del monolocale in uso alla coppia romana, all’interno è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente e materiale per il taglio e il confezionamento.

La consecutiva attività investigativa ha permesso agli agenti di individuare un secondo appartamento in uso ad un 50enne di Tivoli già noto alle forze dell’ordine per reati di droga.

Nell’abitazione della “retta” sono stati rinvenuti quasi due etti di cocaina e un etto e mezzo di hashish oltre ad altro materiale per il confezionamento.

Ai tre è stata applicata la misura cautelare della detenzione domiciliare in attesa della convalida dell’arresto.