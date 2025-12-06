RIGNANO FLAMINIO – Investito dall’auto, Federico Brio muore a 15 anni

Tragico incidente stradale nella notte tra ieri, venerdì 5, e oggi, sabato 6 dicembre, a Rignano Flaminio, piccolo centro a Nord di Roma.

Federico Brio, 15enne di Faleria, è stato investito e ucciso da un’auto condotta da un ragazzo di 19 anni in via di Vallelunga.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, Federico Brio, calciatore della Under 16 della Vigor Rignano Flaminio, aveva partecipato ad una festa della sua squadra e una volta uscito in strada è stato falciato e sbalzato sull’asfalto.

L’impatto è stato fatale.

Vani i tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118.

Il 19enne alla guida è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto agli esami alcolemici e tossicologici di rito.

L’auto è stata sequestrata.

Sul caso la Procura di Tivoli ha aperto un fascicolo: i carabinieri stanno ricostruendo l’esatta dinamica del tragico investimento e hanno ascoltato alcuni testimoni e visionato le immagini registrate dalle telecamere di impianti di videosorveglianza della zona.

In un comunicato pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Rignano Flaminio il Sindaco e l’amministrazione comunale hanno annunciato di aver annullato ogni evento previsto per oggi per l’inizio delle festività natalizie.

“Ci stringiamo tutti intorno alla comunità di Faleria e alla famiglia del caro Federico per la tragica scomparsa”, si legge nel comunicato.

Federico Brio viveva a Faleria, in provincia di Viterbo, coi genitori e una sorella più piccola.

Sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Faleria il Sindaco e l’intera Amministrazione Comunale, profondamente commossi, hanno espresso le più sentite condoglianze alla famiglia Brio per la scomparsa del caro Federico.

“In questo momento di profonda tristezza – si legge in un post – esprimiamo la nostra vicinanza e partecipazione al lutto che ha colpito la famiglia, alla quale giunga il nostro più sincero cordoglio”.

Cordoglio della Lega Nazionale Dilettanti per la scomparsa del giovane calciatore del campionato Under 16.

“Oggi non ci sono parole. Per sempre uno di noi”, il ricordo sulla pagina Facebook della Vigor Rignano Flaminio, la squadra in cui militava Federico Brio.