Avrebbe dovuto essere fuori dall’Italia da molto tempo, invece nonostante su di lui pendessero due decreti di espulsione circolava liberamente senza documenti.

E’ l’identikit del 46enne nigeriano che ieri mattina, venerdì 5 dicembre, è stato sgomberato da parte della Polizia di Roma Capitale dall’ex Punto Verde Qualità del “Villaggio Falcone”, in Via Don Primo Mazzolari, a Ponte di Nona, estrema periferia Est di Roma.

Gli agenti del VI Gruppo Torri hanno sorpreso l’occupante abusivo all’interno dell’area di proprietà del Comune e grazie al supporto del personale Ama sono stati rimossi suppellettili, masserizie, residui alimentari e altri rifiuti accatastati, ripristinando così legalità e decoro nel sito.

Il 46enne nigeriano è stato denunciato per occupazione abusiva e, in quanto privo di documenti, è stato portato al fotosegnalamento per le procedure di identificazione.

Durante le procedure sono emersi a suo carico numerosi precedenti penali, oltreché due decreti di espulsione, motivo per cui l’extracomunitario è stato accompagnato al Centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria.