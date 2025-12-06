Il Comune di Tivoli è pronto a mettere in sicurezza il cimitero.

Lo stabilisce la determina numero 3497 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata mercoledì 3 dicembre dal dirigente all’Ambiente Matteo Neri.

L’ingresso principale del cimitero di Tivoli

Con l’atto viene affidato il servizio di manutenzione del verde alla “Eurogarden 2003 snc di Capriccioni Giulio & C.” con sede a La Botte di Guidonia per un importo complessivo pari a 8.540 euro IVA 22% inclusa.

La ditta rimuoverà due cipressi alti 30 metri caduti per eventi calamitosi e, utilizzando una piattaforma area da 45 metri, ne abbatterà altri due alti rispettivamente 32 metri e 18 metri, provvedendo anche alla raccolta e al trasporto dei residui presso un impianto autorizzato.