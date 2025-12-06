CAPENA – “Una storia se ne va”, il nuovo brano del cantautore Alessandro Celani

E’ uscito ieri, venerdì 5 Dicembre 2025, su tutti i digital stores “Una storia se ne va” il nuovo singolo del cantautore 27enne di Capena Alessandro Celani.

Alessandro Celani, 27enne cantautore di Capena

Il brano, scritto e composto dall’artista, vede alla produzione e arrangiamento Vezio Bacci, mentre Paolo Lovat cura mix e master.

La pubblicazione è firmata Azzurra Music, con distribuzione digitale ADA Music Italia (Warner Music Group).

“Una storia se ne va” è descritta dal cantautore capenate come un brano che porta con sé da una parte la malinconia legata alla fine di un ciclo, di una parentesi di vita; dall’altra la consapevolezza che forse l’accettazione del fluire naturale delle cose è l’unico mezzo che abbiamo per “vincere” il dolore e, di conseguenza, accettarlo come parte integrante della vita stessa.

Il dolore non è nient’altro che una delle tante componenti che regolano i rapporti umani, che siano storie d’amore, d’amicizia o altro.

Solo attraverso la comprensione profonda e la relativa accettazione del dolore possiamo guardare avanti con forza interiore e dunque “afferrare” una nuova storia che nasce.

Questo brano è un piccolo scorcio poetico di storie quotidiane che finiscono ma che ritornano con altre vesti e altri protagonisti, in questa strana ciclicità di eventi e persone chiamata “vita”.

TESTO DI “UNA STORIA SE NE VA” (CLICCA E GUARDA IL VIDEO DELLA CANZONE)

La scintilla esplode il giorno

Il vento soffia, il sole sorge ad est

Tutto quel rumore intorno

Un chiassoso silenzio che non c’è

Poi la notte riprende forma

Pianto forte d’immortalità e pietà

Il mio cuore non è a norma

Chissà quanto ancora piano batterà

Ed io confuso nel dovere

Mi ricordo un dispiacere

E tu ripresa nell’orgoglio

Ti ricordi quel che voglio

Va, va, va una storia se ne va

E lontano morirà

Va, va, va un tramonto passa e va

Mai più ritornerà

Il bagliore trasforma il giorno

Il mare spinge forte verso est

Non c’è più un rumore intorno

È in disordine il pensiero che ho di te

Poi la notte ricambia forma

Grido di catarsi e amara libertà

Ma il mio cuore non è a norma

Chissà quanto ancora forte batterà

Ed io, sbiadito nel sapere

Mi ricordo con piacere

Tu rinchiusa dall’orgoglio

Non accetti quel che voglio

Va, va, va una storia se ne va

E lontano morirà

Va, va, va un tramonto passa e va

Mai più ritornerà

Va, va, va un storia se ne va

Ma col tempo passerà

Va, va, va anche l’alba se ne va

E chissà se tornerà

I corpi incandescenti si bagnano

Di un fuoco che accende loro in viso

Pronti a estinguersi nel vento

Lo sento, lo sento dagli occhi il tuo sorriso

Va, va, va una storia se ne va

Mentre un’altra nasce già

Va, va, va un tramonto passa e va

E la notte vincerà

Va, va, va un storia se ne va

E col tempo passerà

Va, va, va anche l’alba se ne va

Ma più vera tornerà

BIOGRAFIA DELL’ARTISTA

Alessandro Celani nasce a Roma il 28 aprile 1998, ma cresce fin da piccolo nel paese di Capena, dove vive tuttora.

Già da bambino mostra interesse per la musica, iniziando dapprima a suonare la batteria per poi avvicinarsi al canto.

A 19 anni inizia un percorso di studi della durata di 3 anni sulla recitazione presso l’Accademia Internazionale di Teatro, diplomandosi nel 2020.

All’età di 23 anni intraprende la carriera solista che nell’ultimo periodo ha visto la pubblicazione di un album, “Anima Vita”, e un EP, “13:31”, entrambi completamente autoprodotti.

Il genere di riferimento di Alessandro è il cantautorato italiano, nella sua accezione più moderna.

Difatti nella sua musica possiamo ritrovare richiami sia ai cantautori italiani del passato quali (Ivan Graziani, Lucio Dalla, Francesco De Gregori ecc..), sia a quelli moderni (Lucio Corsi, Brunori Sas ed altri).

La musica e i testi di Alessandro hanno come caratteristica quella di voler fondere l’originalità delle soluzioni musicali con la poeticità della parte testuale.

Celani ha partecipato inoltre a vari concorsi e premi musicali come il premio Tenco, il premio De André, Musicultura, il premio Pigro Ivan Graziani (arrivando in semifinale) e il Festival di Castrocaro.