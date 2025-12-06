GUIDONIA – “Ossigeno”, piantumate 100 essenze nel parco pubblico di via Kennedy

Nella giornata di ieri, venerdì 5 dicembre, si è conclusa, la piantumazione di oltre cento essenze arboree e arbustive nell’area verde di via Kennedy, a Villalba.

Una veduta dall’alto dell’area verde di via Kennedy, a Villalba

Un intervento di grande valore ambientale e simbolico, reso possibile grazie all’aggiudicazione del bando regionale “Ossigeno”, promosso dalla Regione Lazio, da parte dell’Associazione di Promozione Sociale “Azione Cittadina”.

Sopra e sotto, gli interventi di piantumazione delle essenze

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nel processo di riqualificazione urbana e ambientale di un’area che, fino a pochi anni fa, versava in condizioni di degrado.

“Voglio ringraziare tutti i Soci dell’Associazione, la Signora Franca Di Nieri, la Dottoressa Lucia Ciaffi e i molti che, con dedizione e spirito di sacrificio, portano avanti un progetto nato anni fa da un gruppo di semplici cittadini – dichiara il Consigliere comunale Cristian Diano, da sempre impegnato nelle attività di riqualificazione dell’area -. Una discarica a cielo aperto, a ridosso di una scuola dell’infanzia, si è trasformata giorno dopo giorno in un punto di aggregazione per la comunità.

Confido che, con il tempo, questo spazio possa diventare anche un vero e proprio polmone verde per la zona”.

“Quando l’Amministrazione pubblica e la cittadinanza attiva convergono sullo stesso obbiettivo, nulla è impossibile.

Questa piantumazione ci insegna che si può donare nuova vita anche ai luoghi più compromessi.

La futura inaugurazione del parco della Fenice, prevista per questa estate, sarà il simbolo concreto di questa rinascita”, evidenzia il Sindaco Mauro Lombardo.