E’ l’opera pubblica più “chiacchierata” della storia del Comune di Fonte Nuova, anche perché tra idearla e realizzarla sono trascorsi 18 anni, costellati da mancati finanziamenti, ditte fallite, diatribe coi progettisti e lavori lumaca.

Ora sembra arrivato il “grande giorno” per il Parcheggio Pubblico Multipiano di Piazza Aldo Moro, a Tor Lupara (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO)

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Umberto Falcioni annuncia l’apertura da domani, martedì 9 dicembre, e l’utilizzo del parcheggio interamente gratuito e regolato con disco orario per l’intera durata delle festività, a sostegno delle attività locali e della cittadinanza.

In particolare con l’ordinanza numero 219 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata venerdì 5 dicembre dal Comandante della Polizia Locale Francesco Spagnoletti viene istituita la sosta per un tempo limitato mediante segnalazione, in modo chiaramente visibile, dell’orario in cui la sosta ha avuto inizio: tale disposizione è in vigore a partire da domani dalle ore 8 alle ore 20 di ogni giorno, esclusi domenica e festivi, fino a nuova disposizione.

Sono esclusi i veicoli a servizio di persone disabili muniti di contrassegno speciale di circolazione.

Vietato inoltre sostare fuori dagli appositi stalli.

Con l’ordinanza numero 219 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata sabato 6 dicembre dal Comandante della Polizia Locale Francesco Spagnoletti, viene istituita la sosta per un tempo limitato di 2 ore mediante segnalazione, in modo chiaramente visibile, dell’orario in cui la sosta ha avuto inizio.

Dalle ore 20 alle ore 8 il Parcheggio Pubblico Multipiano di Piazza Aldo Moro è a fruizione libera.

L’amministrazione comunale di Fonte Nuova comunica inoltre che, con Delibera di Giunta, sono state definite le tariffe del nuovo Parcheggio Multipiano che prevedono una somma di 50 centesimi all’ora dalle 08:00 alle 20:00 (lunedì–sabato).

La sosta è gratuita la domenica e nei giorni festivi.