Il Comune di Moricone cerca un vigile urbano che sorvegli l’entrata e l’uscita degli alunni da scuola.

Lo stabilisce la delibera numero 55 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - approvata dal Consiglio comunale lo scorso giovedì 13 novembre.

La scuola dell’infanzia-elementare in piazza Giuseppe Verdi a Moricone

La scuola media in via dello Sport

Col provvedimento l’assise ha approvato la mozione – CLICCA E LEGGI LA MOZIONE - presentata il 24 ottobre 2025 dalla consigliera comunale di opposizione Cristina D’Andrea, Capogruppo di “GenerAzione Moricone” con la richiesta di attivare la presenza della Polizia Locale davanti alla scuola dell’infanzia-elementari di piazza Giuseppe Verdi e alle scuole medie in via dello Sport.

La consigliera comunale di opposizione Cristina D’Andrea di Moricone

A dire della consigliera D’Andrea, le due scuole si trovano nei pressi di strade comunali molto trafficate in corrispondenza dell’orario di entrata e di uscita.

Vale la pena evidenziare che il Comune di Moricone gestisce le funzioni della Polizia Locale in forma associata attraverso l’Unione della Sabina Romana di cui fanno parte anche Monteflavio, Montorio Romano, Nerola e Moricone.

Dei 4, il Comune di Moricone risulta il più popoloso con circa 2.500 residenti, tuttavia – fa notare la consigliera di minoranza Cristina D’Andrea nella mozione – “negli altri Comuni dell’Unione sono state intraprese iniziative simili a tutela dell’incolumità di bambini e genitori”.

La mozione è stata approvata all’unanimità con 9 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti. Polizia Locale Unione dei Comuni della Sabina Romana.

Il Sindaco di Moricone Giovanni Battista Pascazi

In aula il Sindaco Giovanni Battista Pascazi ha dichiarato di concordare con l’esigenza manifestata dall’opposizione, tuttavia ha sottolineato che il problema è strutturale perché ci sono tre vigili per turno mattina e pomeriggio per quattro comuni. Il sindaco ha comunque preso l’impegno di valutare con l’aggiunta dell’Unione al fine di attuare un controllo almeno all’ingresso di scuola.

La consigliera D’Andrea ha ribadito che la soluzione va presa perché il problema grosso è anche il parcheggio.